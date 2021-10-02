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    Inaki Williams, La Liga tarihine geçti

    İspanya La Liga'da Athletic Bilbao forması giyen Inaki Williams, üst üste 203. maçına çıkarak rekor kırdı.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 15:47
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    Inaki Williams, La Liga tarihine geçti

    Athletic Bilbao, La Liga'nın 8. haftasında Alaves'i 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

    Maçta ilk 11'de başlayan Inaki Williams üst üste tam 203. lig maçına çıktı.

    REKOR KIRDI

    2016'dan bu yana lig karşılaşması kaçırmayan 27 yaşındaki oyuncu, 1986-1992 yılları arasında üst üste 202 lig maçında görev yapan Real Sociedad'lı Jon Andoni Larranaga'yı geçerek zirveye yerleşti.

    İspanyol oyuncu, Athletic Bilbao formasıyla 303 maça çıkarken, 69 kez rakip fileleri havalandırdı.

    Inaki Williams, La Liga tarihine geçti #1

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