İncil'in içinden Diego Costa ile Gabriel Jesus'un fotoğrafları çıktı

İkinci el eşyaları toplayan bir hayır kurumuna verilen İncil'in arasından, Diego Costa ile Gabriel Jesus'un aynı kadınla yatakta çekilen fotoğraflarının çıkması İngiltere ve İspanya'yı karıştırdı.

Atletico Madrid forması giyen Diego Costa ve Manchester City'nin Brezilyalı golcüsü Gabriel Jesus'un sosyal medyaya sızan fotoğrafları ortalığı ayağa kaldırdı.

Londra'nın merkezindeki Marylebone'da ikinci el eşyaları toplayan hayır kurumu çalışanları, bir hayırseverden aldığı çantanın içinden çıkan fotoğrafla hayrete düştü.

İspanyol ya da Latin olduğu belirtilen dövmeli bir kadının, arkadaşının İngiltere'den taşındığını ve fazla eşyalarından kurtulmak istediğini belirterek yetkilere bir çanta verdiği ve çantanın içinden çıkan İncil'in arasından da Diego Costa ile Gabriel Jesus'un fotoğraflarının çıktığı belirtildi.

İNCİL'İN ARASINDAN ÇIKTI

Dünyaca ünlü iki futbolcunun aynı kadınla yatakta çekilen fotoğrafları, İngiltere ve İspanya'yı karıştırdı.

Kim olduğu belirlenemeyen kadın ile fotoğrafları ortaya çıkan futbolcular konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

DIEGO COSTA EVLİ

Gabriel Jesus 2017'den beri Manchester City forması giyiyor. 23 yaşındaki golcü oyuncu bu yılın başında sevgilisi Fernanda Queiroz'dan ayrılmıştı. Diego Costa ise 2014 yılından itibaren 3 yıl boyunca Londra ekibi Chelsea'de oynamıştı.

Evli ve 2 çocuğu olan 32 yaşındaki Diego Costa'nın çekilen bu fotoğrafın ardından karısını aldatıp aldatmadığı merak ediliyor.