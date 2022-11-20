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    Infantino: Umarım Ronaldo ve Messi emekli olmaz

    Infantino: Umarım Ronaldo ve Messi emekli olmaz

    FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu.
    • 20.11.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 16:10
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    FIFA Başkanı Gianni Infantino, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

    Katar 2022'nin gelmiş geçmiş en iyi turnuva olacağını kaydeden Infantino, "Hepimiz Dünya Kupası için çok heyecanlıyız. Gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası olacak. Katar hazır, şehir hazır. Sanatsal değeri olan statlar hazır. Metrolar, taraftar alanları gerçekten çok güzel." şeklinde konuştu.

    Infantino: Umarım Ronaldo ve Messi emekli olmaz #1

    Infantino'dan yıldızlara övgü

    Infantino, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'ya da övgüler yağdırdı:

    "Öncelikle umarım emeklilik kararı almazlar. Bence hala üst düzey futbol oynayabilecek seviyedeler. Ronaldo ve Messi son 15 yılda yaptıklarıyla eşsiz futbolcular olduklarını gösterdi. Bu nedenle mümkün olduğunca oynamaya devam etmelerini istiyoruz. Futbolu bırakmadan efsane mertebesine ulaştılar."

    Infantino: Umarım Ronaldo ve Messi emekli olmaz #2


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