İngiliz basını, Ozan Kabak'a yüklendi

İngilizler, sahasında Everton'a 22 yıl sonra yenilen Liverpool'da henüz ikinci lig maçına çıkan Ozan Kabak'ı sert bir dille eleştirdi.

Liverpool'da ilk maçına Leicester Ciy karşısında çıkan ve daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynana Leipzig karşılaşmasında gösterdiği performansla haftanın 11'ine seçilen Ozan Kabak, İngiltere'de çabuk eleştirilmeye başlandı.

Henüz ikinci lig maçına çıkan genç stoperin yenilen ilk golde büyük hata yaptığını belirten İngilizler, 20 yaşındaki stopere yüklendi.

'ANFIELD IZDIRABI'

Guardian gazetesine bağlı Observer’da, Everton’ın Richarlison’la bulduğu ilk gol pozisyonu ve Ozan Kabak’ın fotoğrafına yer verilerek, ‘Anfield ızdırabı’ başlığı atıldı.

'OZAN KABAK'IN KABUSU'

Observer’ın köşe yazarı Jonathan Wilson ise dünkü yazısını Ozan Kabak’a ayırarak, “Ozan Kabak’ın kabusu.” ifadelerini kullandı.

Yazının detayında da “Aslında Ozan Kabak için iyi bir haber var; bundan daha kötüsü olamazdı.” dedi.

Ezeli rakibine 2-0 yenilerek arka arkaya 4. yenilgisini alan Kırmızılar, böylece 6. sıraya kadar indi.