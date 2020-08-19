İngiliz basını: Tatile giden futbolcular salgını şiddetlendirecek

Premier Lig'in sona ermesiyle kendisini tatil yerlerine atan bazı futbolcular, sorumsuz hareketleriyle ülkelerinde eleştirilerin odak noktası oldu. İngiliz basını vakaların artmasından endişeli.

Premier Lig'in sona ermesinin ardından yıldız futbolcuların birlikte tatil yapmasının faturası ağır oldu.

Ligde 12 takımdan 14 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

BİRLİKTE PARTİ YAPTILAR

Yıldız futbolcuların tatilde birlikte parti yapmaları, İngiltere'de büyük tepki çekmişti.

Tottenham'ın yıldız futbolcusu Dele Alli, Leicesterlı James Maddison ve Aston Villa'nın yıldız ismi Jack Grealish ile İspanya'nın ünlü tatil yeri Ibiza'da parti yapmıştı.

BİR PARTİ DE DİĞER FUTBOLCULARDAN

West Ham futbolcusu Declan Rice ile Chelsea'nin genç yıldız Mason Mount ise Yunan adası Mikonos'ta birlikte tatil yapmıştı. İkilinin tatiline daha sonradan Danny Drinkwater ve Ben Chilwell da katılmıştı.

TEPKİ ÇEKEN FOTOĞRAFLAR

Özellikle Dele Alli, James Maddison ve Jack Grealish'in Ibiza'da ortaya çıkan fotoğrafları büyük tepki çekmişti. Yıldız futbolcuların, kız arkadaşları ile birlikte kalabalık bir ortamda bulunup sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülüyordu.

Maske de takmayan futbolcular, İngiltere'de sert eleştiriler ile karşı karşıya kalmıştı.

DAHA ÇOK ARTABİLİR

İngiliz basını, sosyal mesafe kurallarına uymayıp tatilde parti yapan futbolcuları sert şekilde eleştirirken koronavirüs vakalarının bu futbolcular nedeniyle daha çok artacağını sayfalarına taşıdı.

İngiltere'de takımlar, 12 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi kamp yapmaya başladı. Tatilden dönen futbolculardan sonra koronavirüs vakalarının daha çok artmasından endişe duyuluyor.