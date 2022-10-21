İngiliz basınında Ronaldo eleştiriliyor

Futbol yorumcuları, Erik ten Hag'ın Ronaldo'nun kadro dışı bırakılması kararında haklı olduğu yönünde birleşirken, Portekizli yıldız adeta yerden yere vuruldu.

İngiltere Premier Lig'de sezona iyi başlayamayan Manhester United'da, Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor.

Teknik direktör Erik ten Hag, Chelsea maçı öncesi Portekizli yıldızı kadro dışı bırakırken, bu karar İngiltere'de büyük yankı uyandırdı.

Ada basınının önde gelen yorumcuları kararı değerlendirirken, ağırlıklı olarak Manchester United'ın haklı olduğuna vurgu yapıldı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Yorumcular saygısızlık olarak nitelendirdi

Manchester United'ın Tottenham'la oynadığı maçta oyuna alınmayınca maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına giden Ronaldo'nun bu tavrı çok konuşulmuştu.

Bu hareketi saygısızlık olarak değerlendiren yorumcular, Ronaldo'yu yerden yere vururken, kadro dışı kararı sonrası flaş ifadeler kullanıldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

Alan Shearer: "Bruno Fernandes, Cristiano yokken sahada daha mutlu. Performansından da bunu net şekilde görüyoruz."

Gary Lineker: "Bu kabul edilemez."

Danny Mills: "Kendini kulüpten büyük görüyor. Takıma saygısızlık."

Gabriel Agbonlahor: "Ronaldo şımarık bir velet. Kesinlikle dürüst olalım takım onsuz daha iyi oynuyor."