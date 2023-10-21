İngiliz efsane Sir Bobby Charlton yaşamını yitirdi İngiliz futbolu ve Manchester United'ın efsane isimlerinden Sir Bobby Charlton, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

AA & Ensonhaber

İngiltere Milli Futbol Takımı formasıyla 1966 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Manchester United'ın efsane futbolcularından Bobby Charlton, 86 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, şu bilgi verildi:

Kulübümüz, tarihinin en büyük ve en sevilen oyuncularından biri olan Sir Bobby Charlton'un vefatının ardından yas tutuyor.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sir Bobby, sadece Manchester'da ya da Birleşik Krallık'ta değil, dünyanın her yerinde futbolun oynandığı her yerde milyonlar için bir kahramandı.

Birçok başarı elde etti

Kırmızı Şeytanlar'da 584 maça çıkan Charlton, 199 gol ve 6 asiste imza attı.

Efsane isim ayrıca kariyerinde 1 Dünya Kupası, 1 Şampiyonlar Kulüpler Kupası, 3 İngiltere Şampiyonluğu, 1 FA Cup ve 2 Community Shield kazandı. 1966'da da Ballon D'OR ödülüne layık görüldü.