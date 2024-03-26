İngiliz futbolcu Liam Dolman kilolarıyla gündemde

Çinli iş insanı He Shihau'nun satın aldığı Zibo Cuju'da forma giyen 126 kiloluk futbolcu He Shihua'yı, bizi yakından takip eden sporseverler yakından tanıyacaktır.
Hatırlamayanlar için ise aşağıya haberin tamamını bırakıyoruz.
Liam Dolman'ın kiloları dikkat çekiyor
Öte yandan sosyal medyaya damgasını, İngiltere 6. Ligi takımlarından Tamworth F.C'nin deneyimli stoperi Liam Dolman vurdu.
Fazla kilolarıyla dikkat çeken İngiliz futbolcu, sosyal medyanın da dikkatini çekti.
Zirvedeler
Öte yandan Tamworth, son dönemde üstü üste alınan iyi sonuçlarla National League North'te 86 puanla zirvede bulunuyor.
İngiltere'nin 6. Lig takımlarından Tamworth FC'nin deneyimli stoperi Liam Dolman, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Dolman, bu sezon 25 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.
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