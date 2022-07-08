Petrol
107.08
2.32%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
382.960
2.61%
BTXN Coin
6.61
2.48%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    İngiliz futbolcu Wilshere'den erken veda

    İngiliz milli futbolcu Jack Wilshere, aktif kariyerine son verdiğini açıkladı.
    • 08.07.2022 - 23:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiliz futbolcu Wilshere'den erken veda

    Son olarak Danimarka kulübü Aarhus'ta oynayan 30 yaşındaki Jack Wilshere, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda elimde olmayan sebeplerden dolayı kariyerimin avcumdan kayıp gittiğini kabullenmek zordu. Çünkü hala verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

    "Hyaalimi yaşadım, teşekkür ederim"

    Hayalini yaşadığını belirten Wilshere, ailesinin yanı sıra beraber çalıştığı kulüpler, teknik direktörler, antrenörler ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

    Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Arsenal'da başlayan orta saha oyuncusu, Bolton Wanderers, Bournemouth ve West Ham United'da da oynadı.

    Wilshere, İngiltere Milli Takımı formasıyla ise 34 maça çıktı.

    İngiliz futbolcu Wilshere den erken veda #1


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Pınar Deniz, dalgayı yedikten sonra
    Magazin

    Pınar Deniz, dalgayı yedikten sonra

    Bahar Candan, bikini giymedi
    Magazin

    Bahar Candan, bikini giymedi

    Görüş Bildir