İngiliz futbolculardan korona partisi

İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın kız arkadaşı Leah Monroe'nin düzenlediği doğum günü partisi İngiltere basınının tepkisini çekti. Federasyon, futbolculara kampa geç katılınması yönünde yazı gönderdi.

İngiliz futbolcuların koronavirüs kurallarını hiçe saydığı partilerin ardı arkası kesilmiyor.

FODEN VE GRENWOOD KADRODAN ÇIKARILMIŞTI

Önceki milli takım arasında İngiliz futbolcular Mason Greenwood ve Phil Foden, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak İzlanda maçı için kamp yaptıkları otel odalarına iki kadın almıştı. Bu olayın basına yansıması sonucunda iki futbolcu da Danimarka maçının kadrosundan çıkarılmıştı.

Milli ara haftasına girilirken Premier Lig futbolcularının adı yine bir skandala karıştı.

ABRAHAM'IN EVİNDE ÖNLEMSİZ PARTİ

Chelsea'nin İngiliz futbolcusu Tammy Abraham'a, evinde kalabalık bir katılımla doğum günü partisi düzenlendi. Bu partiye yine milli takımdan arkadaşları Ben Chilwell ve Jadon Sancho'yu da çağıran Abraham ve kız arkadaşı koronavirüs önlemlerini ise hiçe saydı.

20 kişinin katıldığı ev partisinden paylaşılan görüntülerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ve koronavirüs önlemlerinin hiçe sayılması da eleştirileri beraberinde getirdi.

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"ABRAHAM'IN HABERİ YOKTU"

Futbolcular sadece futbolseverlerin değil İngiliz basınının da eleştirilerine maruz kaldı. Partiye katılan isimlerin ifadelerine göre ise Tammy Abraham'ın organizasyondan habersiz olduğu iddia edildi.

Öte yandan, Abraham'ın kız arkadaşı Leah Monroe'nun paylaştığı videolarda Jadon Sancho ve Tammy Abraham'ın dans ettiği anlar da göze çarptı. Jadon Sancho'nun maskesini çenesine takması da dikkat çekti.

KAMPA İKİ GÜN GECİKMELİ KATILACAKLAR

Partiye katılan oyunculara, milli takım kampına gittikleri gün koronavirüs testi yapılacak. İngiltere Futbol Federasyonu, Abraham, Sancho ve Chilwell'e kampa iki gün gecikmeli katılmaları yönünde yazı gönderdi.