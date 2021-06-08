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    İngiliz futbolunda ilk kez bir kadın başkan oluyor

    Greg Clarke'ın istifasının ardından 7 aydır boş kalan İngiltere Futbol Federasyonu’nda başkanlık görevine, Debbie Hewitt oy birliği ile aday gösterildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 12:17
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 12:57
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    İngiliz futbolunda ilk kez bir kadın başkan oluyor

    İngiltere’de futbolun patronu ilk defa bir kadın olacak. Federasyondan yapılan açıklamada, aralarında bağımsız üyelerin de yer aldığı seçim komitesinin, başkanlık için oy birliğiyle iş insanı Hewitt'i aday gösterdiği belirtildi.

    İLK KADIN BAŞKAN

    Hewitt'in adaylığının 22 Temmuz'daki federasyon konseyi toplantısında onaylanıp, 2022'nin Ocak ayında da görevine başlayacağı bildirildi.

    Küçük yaşlardan itibaren futbola tutkusu olduğunu belirten Hewitt, yeni görevi için sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

    Debbie Hewitt, 157 yıllık geçmişi bulunan İngiltere Futbol Federasyonu'nun ilk kadın başkanı olacak.

    Eski başkan Greg Clarke, İngiltere Parlamentosu'ndaki bir çevrim içi toplantıda sarf ettiği ayrımcı sözler sonrası 2020 yılının Kasım ayında başkanlıktan istifa etmişti.

    İngiliz futbolunda ilk kez bir kadın başkan oluyor #1

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