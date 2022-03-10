İngiliz hükümetinden Chelsea'ye büyük şok

İngiliz Hükümeti, Chelsea'yi satma kararı alan Roman Abramovich de dahil 7 Rus iş adamının mal varlıklarını dondurduğunu açıkladı.

İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramovich'e yaptırım kararı aldı ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübü'nün satışını askıya aldı.

İngiltere hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Chelsea'nin sahibi Abramovich'in, varlıklarının dondurulduğu, İngiltere'deki bireyler ve işletmelerle işlemlerinin yasaklandığı, seyahat yasağı ve ulaşım yaptırımlarının uygulandığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Abramovich, çelik şirketi Evraz, Norilsk Nickel'de hisse sahibi ve Chelsea FC'nin sahibi. Rus petrol şirketi Sibneft'in yüzde 73 hissesini 2005 yılında devlete ait gaz devi Gazprom'a 9,87 milyar sterline sattı. Net değeri tahmini olarak 9,4 milyar sterlin. 1990'larda Putin yönetiminde öne çıkan birkaç oligarktan biri." bilgisi verildi.

CHELSEA'Yİ BATIRACAK KARARLAR

Yapılan açıklamalara göre, Chelsea'nin futbolcu transferi ve bilet satışı da dahil tüm finansal faaliyetlerinin de önüne geçilmiş olundu.

Açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Putin'in Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırısını destekleyenler için güvenli liman olamaz. Bugünkü yaptırımlar, Birleşik Krallık'ın Ukrayna halkına verdiği sarsılmaz desteğin son adımıdır. Sivillerin öldürülmesine, hastanelerin yıkılmasına ve egemen müttefiklerin yasadışı işgaline olanak sağlayanların peşine düşerken acımasız olacağız." ifadelerini kullandı.

2003'TE CHELSEA'Yİ SATIN ALMIŞTI

Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'nın mütevelli heyetine devretmişti. Rus milyarder Abramovich, 2003'te İngiliz iş insanı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.

Chelsea, Abramovich döneminde yapılan yüksek bedelli transferlerin ardından 2005'te Premier Lig'de zafere ulaşarak 50 yıllık şampiyonluk özlemine son vermişti. "Maviler", Abramovich döneminde beşer kez Premier Lig ve Federasyon Kupası ile ikişer defa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı.

CHELSEA'YE GELEN YAPTIRIMLAR

Oyuncu satın almak, kiralamak ve satmak yasaklandı.

Oyuncu ve personellerle yeni sözleşme imzalanamayacak.

İç saha ve deplasman maçları için bilet satışı yapılamayacak. Sadece kombine sahipleri maça girebilecek.

Stadyum veya antrenman sahası geliştirilemeyecek Herhangi bir mal satışı da yapılamayacak.

YAPILMASI SERBEST OLAN ŞEYLER

Oyuncu ve personelin maaşlarının ödenmesi.

Daha önce kararlaştırılan transfer ve kredi ücretlerinin ödenmesi.

Kombine bilet sahipleri maçlara girebilecek.

Stamford Bridge Stadı işletilmeye devam edilecek.

20.000 sterlinle ile sınırlı olmak üzere, oyuncular ve personellerin deplasmanlara gidiş-dönüş seyahat masrafları karşılanacak.