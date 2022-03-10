Petrol
116.09
4.45%
Euro
16.50
1.52%
Dolar
14.91
1.82%
Altın
960.94
2.38%
Borsa
2044
0.04%
Bitcoin
587.518
-4.33%
BTXN Coin
38.29
0.68%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    İngiliz hükümetinden Chelsea'ye büyük şok

    İngiliz Hükümeti, Chelsea'yi satma kararı alan Roman Abramovich de dahil 7 Rus iş adamının mal varlıklarını dondurduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 17:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiliz hükümetinden Chelsea'ye büyük şok

    İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramovich'e yaptırım kararı aldı ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübü'nün satışını askıya aldı.

    İngiltere hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Chelsea'nin sahibi Abramovich'in, varlıklarının dondurulduğu, İngiltere'deki bireyler ve işletmelerle işlemlerinin yasaklandığı, seyahat yasağı ve ulaşım yaptırımlarının uygulandığı duyuruldu.

    Yapılan açıklamada, "Abramovich, çelik şirketi Evraz, Norilsk Nickel'de hisse sahibi ve Chelsea FC'nin sahibi. Rus petrol şirketi Sibneft'in yüzde 73 hissesini 2005 yılında devlete ait gaz devi Gazprom'a 9,87 milyar sterline sattı. Net değeri tahmini olarak 9,4 milyar sterlin. 1990'larda Putin yönetiminde öne çıkan birkaç oligarktan biri." bilgisi verildi.

    İngiliz hükümetinden Chelsea ye büyük şok #1

    CHELSEA'Yİ BATIRACAK KARARLAR

    Yapılan açıklamalara göre, Chelsea'nin futbolcu transferi ve bilet satışı da dahil tüm finansal faaliyetlerinin de önüne geçilmiş olundu.

    Açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Putin'in Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırısını destekleyenler için güvenli liman olamaz. Bugünkü yaptırımlar, Birleşik Krallık'ın Ukrayna halkına verdiği sarsılmaz desteğin son adımıdır. Sivillerin öldürülmesine, hastanelerin yıkılmasına ve egemen müttefiklerin yasadışı işgaline olanak sağlayanların peşine düşerken acımasız olacağız." ifadelerini kullandı.

    2003'TE CHELSEA'Yİ SATIN ALMIŞTI

    Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'nın mütevelli heyetine devretmişti. Rus milyarder Abramovich, 2003'te İngiliz iş insanı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.

    Chelsea, Abramovich döneminde yapılan yüksek bedelli transferlerin ardından 2005'te Premier Lig'de zafere ulaşarak 50 yıllık şampiyonluk özlemine son vermişti. "Maviler", Abramovich döneminde beşer kez Premier Lig ve Federasyon Kupası ile ikişer defa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı.

    İngiliz hükümetinden Chelsea ye büyük şok #2

    CHELSEA'YE GELEN YAPTIRIMLAR

    Oyuncu satın almak, kiralamak ve satmak yasaklandı.

    Oyuncu ve personellerle yeni sözleşme imzalanamayacak.

    İç saha ve deplasman maçları için bilet satışı yapılamayacak. Sadece kombine sahipleri maça girebilecek.

    Stadyum veya antrenman sahası geliştirilemeyecek Herhangi bir mal satışı da yapılamayacak.

    İngiliz hükümetinden Chelsea ye büyük şok #3

    YAPILMASI SERBEST OLAN ŞEYLER

    Oyuncu ve personelin maaşlarının ödenmesi.

    Daha önce kararlaştırılan transfer ve kredi ücretlerinin ödenmesi.

    Kombine bilet sahipleri maçlara girebilecek.

    Stamford Bridge Stadı işletilmeye devam edilecek.

    20.000 sterlinle ile sınırlı olmak üzere, oyuncular ve personellerin deplasmanlara gidiş-dönüş seyahat masrafları karşılanacak.


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir
    Mtm

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir

    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
    Gündem

    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Tansu Çiller: Koalisyon Türkiye'yi bitirir
    Gündem

    Tansu Çiller: Koalisyon Türkiye'yi bitirir

    Görüş Bildir