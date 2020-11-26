İngiliz medyası, Maradona'nın ölümünü 'Tanrı'nın Eli' ile verdi

İngiliz medyası, Maradona'nın ölümünü 'Tanrı'nın Eli' ile verdi

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümü tüm dünyada sporseverleri derinden üzerken, İngiltere'de medya, ünlü spor insanının vefatını meşhur 'Tanrı'nın Eli' sözleriyle duyurdu.

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra Tigre'deki evinde olan 60 yaşındaki Diego Armando Maradona, kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

İNGİLTERE'Yİ KUPADAN EDEN GOLÜ ÖNE ÇIKARDILAR

Maradona'nın ölü, tüm dünyada yankı bulurken, İngiltere'de özellikle yazılı basın, Arjantin’i tek başına şampiyon yaptığı 1986'daki Dünya Kupası’nda, İngiltere'ye elle attığı golü ön plana çıkardı.

Maradona, o gol için 'Tanrı'nın eli' ifadelerini kullanmıştı.

"ARTIK TANRI'NIN ELLERİNDE"

Neredeyse tüm gazeteler, ünlü yıldızın ölüm haberini aynı kare ve cümlelerle verdi:

"O artık Tanrı'nın ellerinde.. Diego Maradona, kahraman, kötü adam, hilekar ve dahi.. 60 yaşında öldü."

Maradona'nın eli ile İngiltere'ye attığı gol ViDEO