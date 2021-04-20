İngiliz taraftarlar Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüplerini protesto etti

Avrupa Süper Ligi'ne katılan İngiliz kulüplerin taraftarları stadyumların önüne gelerek kulüpleri protesto etti.

Avrupa'da 12 takım, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı. Açıklamanın ardından birçok ligin yöneticileri, UEFA ve FIFA bu girişime karşı peş peşe açıklamalarda bulundu.

Büyük tartışmalara yol açan Avrupa Süper Ligi, taraftarlar tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu. Ligin kurulmasının en önemli sebebinin para olması da taraftarların en çok karşı çıktığı nokta.

Süper Lig'e İngiltere'den 6 takım katılırken, bu takımların taraftarları kulüpleri protesto etti.

"KULÜBE ARTIK DESTEK VERMEYECEĞİZ"

Liverpool taraftarları, "Diğer gruplarla birlikte, hazırladığımız pankartları ve bayraklarımızı Kop Tribünü'nden kaldıracağız. Mali açgözlülüklerini futbolun önüne koyan bir kulübe artık destek vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

"BU FORMA ARTIK BANA AÇGÖZLÜLÜĞÜ HATIRLATIYOR"

Bir Liverpool taraftarı, Anfield'ın önüne forma üzerine iliştirilmiş bir not bıraktı.

Notta, "Kulüp sahibi bu formayı alabilir. Bu forma eskiden bana Shankly'i ve onun savunduğu değerleri hatırlatırdı. Şimdi ise futbolu öldüren açgözlülüğü hatırlatıyor. Oyunumuzu bize geri verin." ifadeleri yer aldı.

"KULÜBÜN ARMASI KAPATILDI"

Old Trafford'un önüne gelen bir Manchester United taraftarı, yanındaki getirdiği formasında kulübün armasının üstünü kapattı.

Diğer takım taraftarları da kulüplerini Avrupa Süper Ligi'ne katıldığı için protesto etti.