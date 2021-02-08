İngilizler, Mbaye Diagne'yi konuşuyor

İngiliz basını, West Bromwich Albion'da çıktığı ilk iki maçta iki asist yapan ve Tottenham maçında 2 gol atmasına rağmen ofsayta takılan Mbaye Diagne'ye övgüler yağdırdı.

Galatasaray'dan ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala West Bromwich Albion'a kiralık olarak giden Mbaye Diagne, Premier Lig'e çabuk alıştı.

Çıktığı ilk iki maçta iki asist yapan Senegalli futbolcu, 2-0 yenildikleri Tottenham karşılaşmasında da iyi bir oyun ortaya koydu.

Mücadelede 1 net gol fırsatından yararlanamayan ve 2 kez attığı goller ofsayt nedeniyle geçersiz sayılan Mbaye Diagne, yerel basın tarafından alkış aldı.

"ÇOK GOL ATACAK"

Express & Star, Diagne'nin performansını 'Umut verici' olarak yorumladı ve 10 üzerinden 6 verdi: "Hugo Lloris'in mükemmel kurtardığı kafa vuruşu ve iki kez ofsayta takılan golü vardı. Her iki ofsayt pozisyonunda oyunu iyi okuyabilirdi. Yine de Diagne'den umut verici bir performans izledik. Genel his, Diagne'nin WBA formasıyla Premier Lig'de çok gol atacağı yönünde."





"HER ŞEYİNİ ORTAYA KOYDU"

Birmingham Live gazetesi ise Mbaye Diagne'ye 10 üzerinden 5 verdi: "İlk yarıda her şeyini ortaya koyan bir Mbaye Diagne gördük. Ancak, sonrasında Pereira çıkınca tek başına kaldı. Topu kontrol etmekte güçlük yaşadı. WBA hücumcuları ona gereken desteği veremedi. Diagne'nin daha yakın oynanmasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. Maçın ilk yarısında altın bir fırsat yakaladı ama Lloris'e takıldı. Sürekli ofsayta düşmesi moral bozucu, özellikle 2 golü de sınırda ofsaytlarla iptal edilmişken."