İngilizlerin iddiası: David de Gea futbolu bırakabilir İngiliz basını, Manchester United'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takıma transfer olmayan İspanyol file bekçisi David de Gea'nın futbolu bırakabileceğini ileri sürdü.

ensonhaber.com

Yaz transfer döneminde 12 yıl formasını giydiği İngiliz devi Manchester United'a veda eden daha sonra ise hiçbir kulübe imza atmayan David de Gea, serbest oyuncu statüsünde kaldı.

Dünyada transfer döneminin kapanmasının ardından kulüpsüz kalan İspanyol eldiven hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Teklif almazsa bırakacak

İngiliz basınında The Guardian'ın haberine göre; David de Gea, büyük bir kulüpten birinci kalecilik teklifi almazsa futbolu bırakabilir.

Haberde, 32 yaşındaki yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'dan birçok teklif almasına rağmen rekabetçi seviyede bir kulüpte oynamak istediği için bu teklifleri reddettiği yazıldı.

Uzun yıllar ManU forması giydi

2011-2012 sezonunun başında LaLiga ekibi Atletico Madrid'den Manchester United'a transfer olan ve İngiliz kulübünün forması geçirdiği 12 yılda tam 545 maça çıkan De Gea, 190 maçta kalesini gole kapama başarısı göstermişti.

32 yaşındaki file bekçisi, İspanya Milli Takımı'nın formasını da 45 kez sırtına geçirmişti.