İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde sınırlı sayıda seyirci alınacak

İngiltere Federasyon Kupası (FA) yarı final karşılaşmasında sınırlı sayıda taraftar, tribündeki yerini alacak.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Leicester City ile Southampton arasında oynanacak FA Kupası yarı final karşılaşmasında 4 bin taraftar takımlarını destekleyecek.

Devam eden koronavirüs önlemleri nedeniyle yalnızca Londralıların kabul edileceği karşılaşma, 18 Nisan'da Wembley Stadı'nda oynanacak.

SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALINA UYULACAK

Koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesi kapsamındaki bir pilot uygulamanın parçası olarak tribündeki yerini alacak taraftarların, maçtan 24 saat önce negatif koronavirüs test sonucu sunmaları, tribünde sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları zorunlu olacak.

İngiltere'de, koronavirüsle mücadele kapsamında 5 Ocak'tan bu yana maçlara seyirci alınmıyor.

Ülkede, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin açıklanan 4 aşamalı planın ikincisinin başlayacağı 17 Mayıs'tan sonra statlara 10 bine kadar taraftarın alınması hedefleniyor.