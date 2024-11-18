İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Rodrigo Bentancur'a 7 maç men cezası!

İngiltere Premier Lig'de 11 maç sonunda topladığı 16 puanla 10. sırada bulunan Tottenham'da ilginç olaylar yaşanıyor.
Tottenham forması giyen Rodrigo Bentancur, ülkesindeki bir TV programında takım arkadaşı Heung-min Son'a ırkçı şaka yapmıştı.
"KORELİLERİN HEPSİ BİRBİRİNE BENZİYOR"
Bentancur, bir muhabirini Tottenham forması istemesinin üzerine, şu ifadeleri kullanmıştı:
Son ya da Son'un kuzenlerinden biri, Korelilerin hepsi birbirine benziyor.
7 MAÇ MEN CEZASI ALDI
Yıldız futbolcunun bu sözleri büyük tepki çekerken, alacağı ceza da belli oldu.
Bentancur, Son için kullandığı ırkçı ifadelerden ötürü İngiltere Futbol Federasyonu'ndan 7 maç men ve 120 bin euro para cezası aldı.
"ÖZÜR DİLEDİ"
Güney Koreli oyuncu, Bentancur'un kendisinden özür dilediğini ve aralarında bir problem olmadığını söylemiş ve şunları demişti:
Rodrigo'yu seviyorum. Birlikte birçok güzel anımız var. Bunu söyler söylemez benden özür diledi. Evdeydim, ne olduğunu farketmedim bile. Bana uzunca bir mesaj gönderdi ve özür diledi.
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