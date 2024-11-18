İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Rodrigo Bentancur'a 7 maç men cezası!

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İngiltere Premier Lig'de 11 maç sonunda topladığı 16 puanla 10. sırada bulunan Tottenham'da ilginç olaylar yaşanıyor.

Tottenham forması giyen Rodrigo Bentancur, ülkesindeki bir TV programında takım arkadaşı Heung-min Son'a ırkçı şaka yapmıştı.

"KORELİLERİN HEPSİ BİRBİRİNE BENZİYOR"

Bentancur, bir muhabirini Tottenham forması istemesinin üzerine, şu ifadeleri kullanmıştı:

Son ya da Son'un kuzenlerinden biri, Korelilerin hepsi birbirine benziyor.

7 MAÇ MEN CEZASI ALDI

Yıldız futbolcunun bu sözleri büyük tepki çekerken, alacağı ceza da belli oldu.

Bentancur, Son için kullandığı ırkçı ifadelerden ötürü İngiltere Futbol Federasyonu'ndan 7 maç men ve 120 bin euro para cezası aldı.

"ÖZÜR DİLEDİ"

Güney Koreli oyuncu, Bentancur'un kendisinden özür dilediğini ve aralarında bir problem olmadığını söylemiş ve şunları demişti: