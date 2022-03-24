Petrol
122.69
1.15%
Euro
16.35
0.03%
Dolar
14.83
0.00%
Altın
927.22
-0.08%
Borsa
2183
-0.26%
Bitcoin
635.300
1.27%
BTXN Coin
41.50
0.12%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 4 C

    İngiltere hükümeti Chelsea'nin bilet satışını onayladı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, deplasman maçlarında bilet satarak gelir elde etmesine onay verildi.
    • AA
    • 24.03.2022 - 03:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere hükümeti Chelsea'nin bilet satışını onayladı

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e yönelik İngiltere hükümeti tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle gelir elde edemeyen Chelsea Kulübü'ne müjdeli haber geldi.

    CHELSEA'YA YAPTIRIMLAR KONTROLLÜ GEVŞETİLDİ

    İngiltere Spor Bakanı Nigel Huddleston tarafından yapılan açıklamada, Chelsea yönetimiyle devam eden görüşmelerin ardından alınan kararla, İngiliz kulübüne uygulanan yaptırımlarda kontrollü bir gevşeme yaşanacağı belirtildi.

    İngiltere hükümeti Chelsea nin bilet satışını onayladı #1

    MAÇ BİLETİ SATIŞLARINA İZİN ÇIKTI

    Buna göre, Chelsea'nin kadın ve erkek futbol takımları, tüm turnuvalarda deplasman maçları için bilet satabilecek. Elde edilen gelir ise önce Premier Lig'in banka hesabına, sonrasında ise kulübün yönetimine teslim edilecek.

    Bu kapsamda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Nisan'da Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak Chelsea'nin erkek futbol takımının taraftarı, bu maça bilet alabilecek.


    İlginizi Çekebilir

    Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel'den istifa
    Gündem

    Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel'den istifa

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    Rusya, Z harfi yazılı Soyuz roketini uzaya gönderdi
    Dünya

    Rusya, Z harfi yazılı Soyuz roketini uzaya gönderdi

    Görüş Bildir