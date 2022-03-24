İngiltere hükümeti Chelsea'nin bilet satışını onayladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, deplasman maçlarında bilet satarak gelir elde etmesine onay verildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e yönelik İngiltere hükümeti tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle gelir elde edemeyen Chelsea Kulübü'ne müjdeli haber geldi.

CHELSEA'YA YAPTIRIMLAR KONTROLLÜ GEVŞETİLDİ

İngiltere Spor Bakanı Nigel Huddleston tarafından yapılan açıklamada, Chelsea yönetimiyle devam eden görüşmelerin ardından alınan kararla, İngiliz kulübüne uygulanan yaptırımlarda kontrollü bir gevşeme yaşanacağı belirtildi.

MAÇ BİLETİ SATIŞLARINA İZİN ÇIKTI

Buna göre, Chelsea'nin kadın ve erkek futbol takımları, tüm turnuvalarda deplasman maçları için bilet satabilecek. Elde edilen gelir ise önce Premier Lig'in banka hesabına, sonrasında ise kulübün yönetimine teslim edilecek.

Bu kapsamda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Nisan'da Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak Chelsea'nin erkek futbol takımının taraftarı, bu maça bilet alabilecek.