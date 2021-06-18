İngiltere ile İskoçya golsüz berabere kaldı

EURO 2020 D Grubu 2. maçında İngiltere, İskoçya ile 0-0 berabere kaldı.

EURO 2020 D Grubu ikinci maçında İngiltere ile İskoçya karşı karşıya geldi. Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

MÜCADELE VAR AMA GOL YOK

Maçın ilk dakikalarından itibaren iki takım da kıyasıya bir mücadeleye girişti. Özellikle fiziksel temasın fazla olduğu ilk yarıda İskoçya maça hızlı başlasa da İngiltere sonradan dengeyi kurdu ve üstünlüğü eline geçirdi.

Maçın 12. dakikasında Stones'un bir kafa vuruşu direkten döndü ve ilk yarı golsüz sona erdi.

İngiltere-İskoçya maçından kareler - TIKLA GÖR







İkinci yarıda İngiltere 63'te Grealish ve 74'te Rashford'u oyuna alarak risklerini arttırdı. İskoçya İngiltere'nin yıldızlarını kalesinden uzak tutmayı başarırken dakikalar 63'ü gösterdiğinde Reece James çizgiden topu çıkararak mutlak golü engelledi. İki takımın kora kor mücadelesi golsüz sona erdi.

Bu sonucun ardından İngiltere 4 puana yükselirken İskoçya ise ilk puanını aldı.



