Euro
15.3749
-0.98%
Dolar
13.5609
-0.81%
Altın
775.94
-0.36%
Borsa
1.81
0%
Bitcoin
761.584
5.13%
BTXN Coin
50.95
-2.48%
5ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 5 C
    İngiltere Kadın Futbol Milli Takımı'dan Letonya'ya 20 gol 

    İngiltere Kadın Futbol Milli Takımı'dan Letonya'ya 20 gol 

    İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 6. maçında Letonya'yı 20-0 mağlup etti.
    • DHA
    • 01.12.2021 - 06:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2023 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İngiltere, Keepmoat’ta Letonya’yı konuk etti.

    20 GOL ATTILAR

    İngilizler, ilk yarısını 8-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 20-0 galip ayrılarak 6’da 6 yaptı.

    İngiltere Kadın Futbol Milli Takımı dan Letonya ya 20 gol  #1

    İngiltere’de Bethany Mead, Lauren Hemp, Alessia Russo ve Ellen White hat-trick yaparken; Ella Toone ile Bethany England ise 2 gol kaydetti. Karşılaşmanın diğer golleri ise Jill Scott, Jessica Carter, Jordan Nobbs ve Georgia Stanway’den geldi.

    İngiltere Kadın Futbol Milli Takımı dan Letonya ya 20 gol  #2

    İngiltere, oynadığı 6 maçta 53 gol atarken, kalesinde gol görmedi ve topladığı 18 puanla grupta lider durumda yer alıyor. İngilizler, grupta Letonya ile oynadığı ilk maçı 10-0, Lüksemburg’u 10-0, Kuzey Makedonya’yı ise 8-0 ile geçmeyi başarmıştı.

    İngiltere Kadın Futbol Milli Takımı dan Letonya ya 20 gol  #3

    İngiltere Kadın Futbol Milli Takımı dan Letonya ya 20 gol  #4

     

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir