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    İngiltere Lig Kupası'na City ambargosu

    İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonu finalinde Tottenham'ı 1-0 yenen Manchester City, kupanın sahibi oldu. Üst üste Lig Kupası'nı müzesine göteren City, bunu başaran ilk ekip unvanını ele geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 12:07
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    İngiltere Lig Kupası'na City ambargosu

    Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ve koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında 8 bin seyircinin tribünden takip ettiği final mücadelesinde, lig lideri Manchester City ile Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son vererek yerine eski oyuncularından Ryan Mason'u getiren Tottenham karşılaştı.

    İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci devresinde daha atak bir oyun sergileyen Manchester City, 82. dakikada Aymeric Laporte'nin golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

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    ÜST ÜSTE 4 KEZ KAZANDILAR

    Manchester City, 9 kez finalde mücadele ettiği organizasyonda 8. kez kupaya ulaştı. Manchester ekibi, turnuvada üst üste 4 kez kupa sevinci yaşayan ilk takım da oldu.

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