İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon Liverpool

Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi penaltılarda devirdi ve kupayı müzesine götürdü.

İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatmaları 0-0 tamamlanana maçta Liverpool, penaltılarda Chelsea'ye 11-10'luk üstünlük kurdu ve kupayı kazandı.

KURTARMAK İÇİN GİRDİ PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın 120. dakikasında penaltı kurtarması için Mendy'nin yerine oyuna dahil olan Kepa, penaltı kaçıran tek isim oldu.

Üst üste 21 penaltı gol olduktan sonra Chelsea kalecisi Kepa, penaltıyı auta attı ve kupayı Liverpool müzesine götürdü.