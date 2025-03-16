İngiltere Lig Kupası'nı Newcastle United kazandı

Haber Merkezi

İngiltere Lig Kupası finalinde Newcastle United ile son şampiyon Liverpool karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Newcastle United oldu.

NEWCASTLE, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Newcastle United, 45. dakikada Dan Burn'ün attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı.

FARK 2'YE ÇIKTI

Eddie Howe'un ekibi Newcastle United, 52. dakikada Alexander Isak ile 2-0'ı buldu.

CHIESA'NIN GOLÜ SKORU BELİRLEDİ

Liverpool, 90+4. dakikada Federico Chiesa'nın attığı golle 2-1'i buldu ancak bu gol kalan dakikalar için yeterli olmadı.

Newcastle United, finalde Liverpool'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

NEWCASTLE UNITED, 70 YIL SONRA KUPA KAZANDI

Newcastle United, Lig Kupası ile birlikte 70 yıl sonra kupa sevinci yaşadı. Liverpool ise Lig Kupası finalinden üzgün ayrılan takım oldu.

SIRADAKİ MAÇLAR

Newcastle United, milli aranın ardından Premier Lig'de sahasında Brentford ile karşı karşıya gelecek. Liverpool ise evinde Everton'ı konuk edecek.