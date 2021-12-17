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    İngiltere Premier Lig'de 4 maç daha ertelendi

    İngiltere Premier Lig'de 4 maç daha koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
    • AA
    • 17.12.2021 - 00:14
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    İngiltere Premier Lig'de 4 maç daha ertelendi

    Bu hafta sonu Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich ve Everton-Leicester City maçlarının Covid-19 salgınları nedeniyle ertelendiği açıklandı.

    DAHA ÖNCE 2 MAÇ ERTELENMİŞTİ

    Premier Lig'de bu gece oynanması gereken Leicester City-Tottenham ve cumartesi günü oynanması planlanan Manchester United-Brighton & Hove Albion maçları da takımlardaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.

    İngiltere Premier Lig de 4 maç daha ertelendi #1

    Kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son bir hafta içinde 9 Premier Lig maçı ertelenmiş oldu. Geçen salı oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.

    Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen koronavirüs salgını nedeniyle her gün koronavirüs testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.

    İngiltere Premier Lig de 4 maç daha ertelendi #2

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