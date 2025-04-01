İngiltere'de mide ağrısını gıda zehirlenmesi sandı: 36 saat sonra öldü

Haber Merkezi

İngiltere'nin Londra kentinde yaşayan Andrejs Glazyrina’nın ölümcül hastalığı, Bulgaristan’da, eşi Katerina ve beş yaşındaki kızı Lizzie ile tatilde olduğu sırada belirti gösterdi.

Ailenin Londra’ya dönmesinden bir gün önce, Glazyrina karın ağrısı şikayetiyle başladı.

GIDA ZEHİRLENMESİ SANDILAR

Eşi ve kendisi, ağrının birkaç gün önce yaşadığı gıda zehirlenmesinin bir sonucu olduğunu düşündüler.

Ancak birkaç saat içinde ağrı sırtına da yayılmaya başladı ve karnına dokunulduğunda hassaslaştı.

"YÜZÜNDE SOLGUNLUK OLUŞMAYA BAŞLADI"

Katerina eşi için eczaneye gidip ilaçlar aldı ancak bunlar hiçbir fayda sağlamadı.

Durumun ciddiyetini fark eden Katerina, "Yüzünde solgunluk oluşmaya başladı, bu yüzden uçuşu iptal edip ambulans çağırdık" dedi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Glazyrina, yapılan testlerin ardından pankreatit teşhisi aldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

O sabah hastanede kocasına veda eden Katerina, kocasının "Endişelenme, yakında eve döneceğim" diyerek onu teselli etti.

Ancak aynı günün ilerleyen saatlerinde, Glazyrina'nın durumu ciddi şekilde kötüleşti ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı.

"HAYATIMIN EN ZOR GÜNÜYDÜ"

Ertesi sabah, Katerina, kocasının gece hayatını kaybettiğini aldığı telefonda öğrendi.

Katerina, "Hayatımın en zor günüydü. Bunu nasıl atlattığımı bilmiyorum. Sanki tatile gitmişsiniz ve birlikte kurduğunuz hayata bir daha asla geri dönmeyecekmişsiniz gibi." diyerek yaşadığı derin acıyı ifade etti.

Katerina ayrıca ebeveynlerin hayat sigortası yapması gerektiğini de vurguladı.

PANKREATİT NEDİR?

Pankreatit genellikle aşırı alkol tüketimi veya safra kesesi taşları nedeniyle gelişen bir durum olsa da, bazen herhangi bir belirgin neden olmadan da ortaya çıkabiliyor.

Nadir olmakla birlikte, bu durum ölümcül olabiliyor.

NHS’ye göre, pankreatit belirtileri arasında, karnın ortasında aniden başlayan ve giderek kötüleşen, sırtınıza yayılabilen şiddetli bir ağrı yer alıyor.