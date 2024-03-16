İngiltere'de müthiş son! Coventry 37 yıl sonra FA Cup'ta yarı finale yükseldi İngiltere FA Cup'ta Coventry, son dakikalarına 2-1 geride girdiği maçta Wolverhampton'ı 3-2 mağlup ederek 37 yıl sonra yarı finale yükseldi. Coventry City'ye galibiyeti getiren golü eski Antalyasporlu Haji Wright kaydetti.

ensonhaber.com

İngiltere FA Cup çeyrek finalinde Gary O'Neil'in ekibi Wolverhampton ile Mark Robins'in yönetimindeki Coventry karşı karşıya geldi.

Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadelenin son anları büyük çekişmeye sahne olurken karşılıklı atılan gollerin ardından konuk ekip Coventry mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı.

Coventry'den müthiş dönüş

Coventry'nin gollerini 53 ve 90+7'de Ellis Simms atarken, galibiyeti getiren golü 90+10'da Haji Wright attı.

Ev sahibi Wolverhampton'un gollerini ise 83. dakikada Rayan Ait-Nouri ve 88. dakikada Hugo Bueno kaydetti.

Wright, 15. golünü attı

Bu sonuçla birlikte Coventry, FA Cup'ta yarı finale yükselirken, Wolverhampton kupaya veda eden taraf oldu.

Coventry'nin sezon başında Antalyaspor'dan 9 milyon euro karşılığında transfer ettiği ABD'li forvet Haji Wright, bu sezon çıktığı 40. resmi maçta 15. golünü atmış oldu.

37 yıl sonra yarı final

İngiltere Championship'te mücadele eden Coventry, 1987'den sonra ilk kez F.A. Cup'ta yarı finale yükseldi.

Coventry, 1987'de Sheffeield Wednesday'i eleyerek yarı finale çıkmış, sonrasında Leeds United'ı yenerek finale kalmıştı.

Finalde ise Tottenham'ı 3-2 mağlup eden Coventry şampiyonluğa ulaştı.