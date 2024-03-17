İngiltere'de nefes kesen son! Manchester United, Liverpool'u eledi FA Cup çeyrek finalinde Manchester United, Liverpool'u konuk etti. Normal süresi 2-2 biten maç uzatmalarda 4-3 kazanan Manchester United yarı finale yüksedi.

ensonhaber.com

İngiltere FA Cup çeyrek finali dev bir maça sahne oldu.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United ile Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan müsabakada Manchester United, Liverpool'u uzatmaya giden maçta iki kez geriye düşmesine rağmen yakaladı ve uzatmada tur atladı.

Normal süre eşitlikle tamamlandı

Manchester United, 10. dakikada Scott McTominay'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti. Liverpool, 44. dakikada Alexis Mac Allister ve 45. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle, soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Old Trafford'daki maçı bırakmayan Manchester United, 87. dakikada Antony'nin golüyle durumu 2-2 yaptı ve uzatma bölümüne geçildi.

Son sözü Diallo söyledi

Liverpool, maçın 105. dakikasında Harvey Elliott ile Manchester United karşısında 3-2 öne geçti ve turu geçebilmek için sürenin bitmesini beklemeye başladı.

Pes etmeyen Manchester United, 112. dakikada Marcus Rashford ve 120+1. dakikada Amad Diallo'nun golleriyle maçı 4-3 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Manchester United'da Amad Diallo 120+2. dakikada formasını çıkardığı için ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Futbolculardan büyük sevinç

Manchester United futbolcuları ve taraftarlar, ezeli rakipleri Liverpool'u elemelerinin ardından büyük sevinç yaşadılar.