İngiltere'de olay sevinç! Golü eski takımının önünde kutladı

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İngiltere Championship'in 33. hafta mücadelesinde David Lowe yönetimindeki Blackburn ile Miron Muslic'in çalıştırdığı Plymouth karşı karşıya geldi.

Ewood Park'ta oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım Blackburn oldu.

Blackburn'e 3 puanı getiren golleri ise; 55. dakikada Adam Forshaw ve 78. dakikada Tyrhys Dolan kaydetti.

FORSHAW'DAN OLAY SEVİNÇ

Takımının ilk golünü atan Forshaw, yaptığı sevinçle sosyal medyada gündem yarattı.

11 Ocak'ta Plymouth tarafından sözleşmesi feshedilen ve Blackburn'e transfer olan 33 yaşındaki İngiliz orta saha, ilk golünü eski takımına attı ve kutlamayı da eski yedek kulübesinin önünde yaptı.

BLACKBURN, PUANINI 55'E ÇIKARDI

Bu sonuçla birlikte Blackburn, puanını 55 yaptı ve 5. sırada konumlandı. Plymouth ise 28 puanla 23. sırada yer aldı.

Ligin 34. haftasında Blackburn, Swansea City'ye konuk olacak. Playmouth ise deplasmanda Luton Town ile karşılaşacak.