Haberler

Dünyadan futbol Haberleri

İngiltere'de stat ışıkları bozuldu, futbolcu tamir etti

İngiltere'de stat ışıkları bozuldu, futbolcu tamir etti

İngiltere'de oynanan bir maçta stat ışıkları bozuldu. Rakip takımın oyuncusu olaya dahil oldu ve arızayı giderdi.