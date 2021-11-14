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    İngiltere'de stat ışıkları bozuldu, futbolcu tamir etti

    İngiltere'de oynanan bir maçta stat ışıkları bozuldu. Rakip takımın oyuncusu olaya dahil oldu ve arızayı giderdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2021 - 10:43
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    İngiltere'de stat ışıkları bozuldu, futbolcu tamir etti

    İngiltere'de Marine FC ile Dunston UTS, FA Trophy'de karşı karşıya gelirken maçta benzerine az rastlanan bir olay yaşandı.

    Karşılaşma 0-0 devam ederken stat ışıklarında arıza meydana geldi.

    Hakem oyunu durdururken konuk ekip Dunston'ın orta saha oyuncusu Phil Turnbull projektörlerin tamir edilmesi için kolları sıvadı.

    FUTBOLCU TAMİR ETTİ

    Asıl mesleği elektrik tesisatçılığı olduğu öğrenilen Phil Turnbull bir arkadaşının da yardımıyla bir süre uğraştıktan sonra sorunu giderdi.

    Mücadele kaldığı yerden devam ederken Marine Kulübü, Phil Turnbull'a teşekkür etti.

    İngiltere de stat ışıkları bozuldu, futbolcu tamir etti #1

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