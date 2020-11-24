- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- İngiltere'de statlara seyirci alınacak
İngiltere'de statlara seyirci alınacak
Premier Lig'te koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantinanın süresi dolmak üzere. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, risk bölgesine göre statlara kısıtlı sayıda seyirci alınabilecek.
- Haber Merkezi
- 24.11.2020 - 14:48
İngiltere'de gelecek haftadan itibaren statlara 4 bine kadar seyirci alınması planlanıyor.
4 BİN SEYİRCİ
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan karantinanın 2 Aralık'ta sona ereceği İngiltere'de, orta riskli bölgelerdeki açık hava spor müsabakalarına en fazla 4 bin seyirci alınacak.
Yüksek riskli bölgelerde seyirci sayısı en fazla 2 binle kısıtlanırken, çok yüksek riskli bölgelerde ise spor müsabakalarına seyirci alınmaması uygulaması devam edecek.
Spor müsabakalarına seyirci alınmasıyla ilgili hazırlanan protokol, bu hafta milletvekillerinin oyuna sunulacak.