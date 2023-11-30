İngiltere'de tartışılan pozisyon! Hakem gol kararı verdi İngiltere 1. Ligi'nde Barnsley ile Wycombe arasında oynanan maçın son dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Ev sahibi Barnsley'in Casgrove ile bulduğu gol sosyal medyaya damga vurdu.

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İngiltere 1. Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Neill Collins'in çalıştırdığı Barnsley ile Matt Bloomfield'ın ekibi Wycombe karşı karşıya geldi.

Oakwell Stadı'nda oynanan maçı Barnsley 1-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren gol ise son dakikada geldi. Barnsley, 90+1. dakikada Sam Casgrove'nin golüyle sahadan üç puanla ayrıldı.

Atılan bu gol ise sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.

Hakem gol kararı verdi

Cosgrove, hakem atışı sonrası topu önünde bekletip vakit geçiren Wycombe kalecisi Max Stryjek'e hamle yaptı.

Kaleci Stryjek baskı sonrası topu eline aldığı gibi Cosgrove ile çarpıştı ve meşin yuvarlağı elinden kaçırdı.

Yere düşen topu boş kaleye gönderen Cosgrove takımını 1-0 öne geçirdi. Başta kaleci Stryjek olmak üzere birçok Wycombe oyuncusu pozisyona itiraz ederken, hakem golü verdi ve karşılaşma 1-0 sona erdi.

Pozisyon tartışma yarattı

Barnsley-Wycombe maçında atılan bu enteresan gol tüm dünyada manşetleri süslerken, sosyal medyada binlerce taraftar pozisyonun faul olup olmadığı konusunda tartışma yaşadı.