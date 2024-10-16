İngiltere'de Thomas Tuchel dönemi! Resmen açıklandı

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İngiltere Futbol Federasyonu (FA), yeni bir dönemin başlangıcını işaret eden önemli bir karar aldı.

Federasyon, Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in, İngiltere Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak atandığını resmen açıkladı.

İLK ALMAN HOCA

Tuchel, 2025 yılından itibaren görevine başlayacak ve böylece İngiltere Milli Takımı tarihindeki ilk Alman menajer olarak tarihe geçecek.

THOMAS TUCHEL KİMDİR?

Thomas Tuchel, 29 Ağustos 1973'te Almanya'nın Krumbach kentinde doğmuş, Alman futbol tarihinin önemli teknik direktörlerinden biridir.

Futbolculuk kariyeri çok uzun sürmemiş ve genç yaşta teknik direktörlüğe geçmiştir. Tuchel'in antrenörlük kariyeri, şu başlıklar altında özetlenebilir:

Kariyer Başlangıcı: Futbola Krumbach'ta başladı ve FC Augsburg'un alt yapısında oynadı. Teknik direktörlüğe geçişi ise Mainz 05'in genç takımlarından itibaren oldu, burada A takıma kadar yükseldi.

Mainz 05: 2009-2014 yılları arasında Mainz 05'in teknik direktörlüğünü yaptı. Bu dönemde, sınırlı kaynaklarla takımı Bundesliga'da rekabetçi hale getirdi ve 2011'de "Yılın Antrenörü" ödülünü aldı.

Borussia Dortmund: 2015-2017 yıllarında Dortmund'u çalıştırdı. Bu süre zarfında, takım bir DFB-Pokal kazandı ve taktiksel olarak yenilikçi bir yaklaşım sergiledi.

Paris Saint-Germain (PSG): 2018'den 2020'nin sonuna kadar PSG'yi çalıştırdı, burada Ligue 1 şampiyonlukları yaşadı ve 2020'de takımı Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.

Chelsea: 2021'de Chelsea'nin başına geçti ve kısa sürede Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Ancak, yönetimle anlaşmazlıklar sonucu görevden ayrıldı.

Bayern Münih: Chelsea'den ayrıldıktan sonra Bayern Münih'in teknik direktörlüğünü yaptı, ancak bu görev de kısa sürdü.

İngiltere Milli Takımı: 2024 itibarıyla, X üzerindeki paylaşımlar ve genel haberler, Thomas Tuchel'in İngiltere Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak atandığını belirtmektedir. Bu, onu İngiltere takımını yöneten ilk Alman teknik direktör yapıyor.

Tuchel, modern futbolun en saygın teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilir. Oynattığı hücum futbolu ve taktiksel esnekliği ile tanınır.