İngiltere'de VAR hakemlerine kule eğitimi verilecek İngiltere Premier Lig'de Liverpool maçında yaşanan hakem anlaşmazlığının ardından İngiliz futbolseverler bir hayli tepki göstermişti. İngiliz Futbol Federasyonu bu konuyla ilgili hakemlerin pilotlardan kule eğitimi alması için bir hava yolu şirketiyle anlaştı.

ensonhaber.com

Video Hakem Sistemi ile birlikte Türkiye'de birçok tartışma yaşanırken, dünyada da bu konudaki sorunlar devam ediyor.

Her hafta yüz milyonlarca kişinin izlediği Premier Lig'de, VAR'da yaşanan problemlere yeni bir çare düşünüldü! Tottenham-Liverpool maçında Luis Diaz'ın golü VAR'a giderken, VAR hakemleri ile orta hakem arasındaki anlaşmazlık nedeniyle gol verilmesi gereken pozisyonda ofsayt kararı çıkmış ve Liverpool'un golü iptal edilmişti.

Bu olay İngiltere'yi ayağa kaldırırken, hakem atamalarından sorumlu kurum olan PGMOL'un başındaki isim Webb, yaşanan bu iletişim kazasını çözmek için farklı bir yola başvurdu.

Pilotlardan eğitim alacaklar

İngiltere'nin havayolları olan British Airways ile görüşmeler yapan Howard Webb, VAR ve orta hakemlere iletişim dersi vermesi için iki pilot ile anlaşma sağladı.

Chris Heaven ve Pete Nataraj isimli iki pilot ve uçuş eğitmeni, telsiz konuşmalarının nasıl olması gerektiği konusunda hakemleri eğitecek. Bu eğitimde iki tarafın da birbirini anlaması ve ardından da verilen kararın iki tarafın da onayından geçmesi, öncelik olacak.