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    İngiltere’de yılın menajeri Pep Guardiola

    Premier Lig’de mutlu sona ulaşan Manchester City’nin tecrübeli çalıştırıcısı Pep Guardiola, İngiltere’de yılın menajeri ödülünü aldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 09:05
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    İngiltere’de yılın menajeri Pep Guardiola

    50 yaşındaki teknik adam Pep Guardiola, şampiyonluğun ardından bir ödüle daha layık görüldü. Sir Alex Ferguson Yılın Menajeri ödülünün sahibi olan Pep, cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline odaklanmış durumda.

    5 SEZONDA 8 KUPA

    Manchester City’nin başında geçirdiği 5 sezonda 8 kupa kaldıran Pep, koleksiyonuna bir tanesini daha eklemek için cumartesi günü mücadele verecek. 3 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FA Cup şampiyonluğu ve 4 defa da English League Cup (EFL) şampiyonluğu yaşadı.

    Pep Guardiola'nın Manchester City'si Şampiyonlar Ligi finalinde de cumartesi günü Chelsea ile kozlarını paylaşacak.

    İngiltere’de yılın menajeri Pep Guardiola #1

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