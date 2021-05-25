- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- İngiltere’de yılın menajeri Pep Guardiola
İngiltere’de yılın menajeri Pep Guardiola
Premier Lig’de mutlu sona ulaşan Manchester City’nin tecrübeli çalıştırıcısı Pep Guardiola, İngiltere’de yılın menajeri ödülünü aldı.
- Haber Merkezi
- 25.05.2021 - 09:03
- Güncelleme : 25.05.2021 - 09:05
50 yaşındaki teknik adam Pep Guardiola, şampiyonluğun ardından bir ödüle daha layık görüldü. Sir Alex Ferguson Yılın Menajeri ödülünün sahibi olan Pep, cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline odaklanmış durumda.
5 SEZONDA 8 KUPA
Manchester City’nin başında geçirdiği 5 sezonda 8 kupa kaldıran Pep, koleksiyonuna bir tanesini daha eklemek için cumartesi günü mücadele verecek. 3 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FA Cup şampiyonluğu ve 4 defa da English League Cup (EFL) şampiyonluğu yaşadı.
Pep Guardiola'nın Manchester City'si Şampiyonlar Ligi finalinde de cumartesi günü Chelsea ile kozlarını paylaşacak.