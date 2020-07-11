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    İngiltere'nin efsane oyuncusu Jack Charlton vefat etti

    İngiltere Milli Takımı'nın 1966 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer alan Jack Charlton, 85 yaşında yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 11.07.2020 - 12:59
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    İngiltere'nin efsane oyuncusu Jack Charlton vefat etti

    İngiltere basınında yer alan haberlerde, geçen yıl lenfoma teşhisi konulan Jack Charlton'ın evinde hayata veda ettiği duyuruldu.

    Leeds United'da 1952-1973 yıllarında çıktığı 773 maçla kulüp tarihinin en fazla forma giyen oyuncusu unvanını elinde bulunduran Charlton, birer İngiltere ligi ve Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

    Savunma oyuncusu Jack Charlton, Manchester United'ın efsane isimlerinden kardeşi Bobby Charlton ile birlikte 1966 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan İngiltere Milli Takımı'nda görev almıştı.

    İngiltere'nin efsane oyuncusu Jack Charlton vefat etti #1

    Jack Charlton, futbolu bıraktıktan sonra Middlesbrough, Sheffield Wednesday, Newcastle United ve İrlanda Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapmıştı. Charlton yönetimindeki İrlanda Milli Takımı, 1988 Avrupa Şampiyonası ile 1994 Dünya Kupası'na katılmış ve 1990 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynamıştı.

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