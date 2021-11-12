Euro
11.3924
0.37%
Dolar
9.9475
0.45%
Altın
593.62
0.06%
Borsa
1.638
0.77%
Bitcoin
643.854
-0.10%
BTXN Coin
21.47
-0.27%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Iniesta: Bir gün Barcelona'ya dönmek istiyorum

    Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'de forma giyen Andres Iniesta, eski kulübü Barcelona için konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 16:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Iniesta: Bir gün Barcelona'ya dönmek istiyorum

    Japonya'da Vissel Kobe takımında forma giyen Andres Iniesta, efsanesi olduğu Barcelona ile ilgili soruları yanıtladı.

    Şu an futbol oynamaya odaklandığını söyleyen Iniesta, "Gelecekte ne olacağını bilmiyorum ama hayatımın bir noktasında Barcelona'ya dönmek istiyorum. Hayat bana ne şekilde döneceğimi gösterecek. Teknik direktör olmayı isterim fakat Barcelona'da çalışır mıydım, bilmiyorum. Anı yaşamayı seviyorum ve şu an futbol oynamak istiyorum." dedi.

    Iniesta: Bir gün Barcelona ya dönmek istiyorum #1

    "HAYATIN KURALI BU"

    Lionel Messi'nin vedası için de konuşan efsane futbolcu, "Messi'nin vedası garip bir durumdu. Barcelona'da devam etmesini isterdim ancak 21 yıl geçirdiği kulüpten ayrılmak isteyip, yeni bir sayfa açmak istemesi normal. Herkes kendi yoluna gidiyor. Leo'nun kulüp için ne anlama geldiğini biliyorum. Hayatın kuralı bu, değişime engel olamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

    Iniesta: Bir gün Barcelona ya dönmek istiyorum #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir