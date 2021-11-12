Iniesta: Bir gün Barcelona'ya dönmek istiyorum

Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'de forma giyen Andres Iniesta, eski kulübü Barcelona için konuştu.

Japonya'da Vissel Kobe takımında forma giyen Andres Iniesta, efsanesi olduğu Barcelona ile ilgili soruları yanıtladı.

Şu an futbol oynamaya odaklandığını söyleyen Iniesta, "Gelecekte ne olacağını bilmiyorum ama hayatımın bir noktasında Barcelona'ya dönmek istiyorum. Hayat bana ne şekilde döneceğimi gösterecek. Teknik direktör olmayı isterim fakat Barcelona'da çalışır mıydım, bilmiyorum. Anı yaşamayı seviyorum ve şu an futbol oynamak istiyorum." dedi.





"HAYATIN KURALI BU"

Lionel Messi'nin vedası için de konuşan efsane futbolcu, "Messi'nin vedası garip bir durumdu. Barcelona'da devam etmesini isterdim ancak 21 yıl geçirdiği kulüpten ayrılmak isteyip, yeni bir sayfa açmak istemesi normal. Herkes kendi yoluna gidiyor. Leo'nun kulüp için ne anlama geldiğini biliyorum. Hayatın kuralı bu, değişime engel olamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.



