Iniesta'dan Xavi Hernandez açıklaması

Xavi Hernandez'in Barcelona'dan takım arkadaşı olan Andres Iniesta açıklama yaptı.

Barcelona'da Xavi Hernandez'in teknik direktörlüğü görevine gelmesinin ardından İspanyol ismi ilk kutlayan, eski takım arkadaşı Andres Iniesta oldu.

"ESKİ BARCELONA'YI GÖRMEYİ UMUT EDİYORUM"

Kariyerine Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'de devam eden 37 yaşındaki Iniesta, Xavi ile Barcelona'nın eski günlerine döneceğini söyledi.

Iniesta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ne güzel bir gün. Senin adına çok sevindim dostum. Sana iyi şanslar diliyorum. Eski günlerdeki Barcelona'yı görmeyi umut ediyorum." ifadelerini kullandı.



