Inter 3 golle ikinci sıraya yükseldi

Serie A'da 32. haftanın kapanış mücadelesinde Inter, sahasında ağırladığı Torino'yu 3-1 yenerek Lazio ile puanlarını eşitledi ve ikinciliğe yükseldi.

Inter, Serie A'nın 32. haftasında sahasında konuk ettiği Torino'yu 1-0 geriye düşmesine rağmen Ashley Young, Diego Godin ve Lautaro Martinez'in golleriyle 3-1 yendi.

17. dakikada Torino'nun kullandığı köşe vuruşunda kaleci Handanovic topu kontrol etse de elinden kaçırdı, boşta kalan topu Andrea Belotti kaleye yuvarladı ve Torino'yu deplasmanda 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

48. dakikada Ashley Young ile skore denge getiren ev sahibi, 51. dakikada Diego Godin ile 2-1 öne geçti.

61. dakikada Lautaro Martinez'in ceza sahası dışından çektiği şutu ağlarla buluştu ve bu golle maçın sonucu belirlendi: 3-1

Bu sonuçla puanını 68'e yükselten Inter, Lazio ile puanını eşitledi ve averajla ikinci sıraya yerleşti. Torino ise 34 puanda kaldı.