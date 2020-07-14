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    Inter 3 golle ikinci sıraya yükseldi

    Serie A'da 32. haftanın kapanış mücadelesinde Inter, sahasında ağırladığı Torino'yu 3-1 yenerek Lazio ile puanlarını eşitledi ve ikinciliğe yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2020 - 11:00
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    Inter 3 golle ikinci sıraya yükseldi

    Inter, Serie A'nın 32. haftasında sahasında konuk ettiği Torino'yu 1-0 geriye düşmesine rağmen Ashley Young, Diego Godin ve Lautaro Martinez'in golleriyle 3-1 yendi.

    17. dakikada Torino'nun kullandığı köşe vuruşunda kaleci Handanovic topu kontrol etse de elinden kaçırdı, boşta kalan topu Andrea Belotti kaleye yuvarladı ve Torino'yu deplasmanda 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

    48. dakikada Ashley Young ile skore denge getiren ev sahibi, 51. dakikada Diego Godin ile 2-1 öne geçti.

    61. dakikada Lautaro Martinez'in ceza sahası dışından çektiği şutu ağlarla buluştu ve bu golle maçın sonucu belirlendi: 3-1

    Inter 3 golle ikinci sıraya yükseldi #1

    Bu sonuçla puanını 68'e yükselten Inter, Lazio ile puanını eşitledi ve averajla ikinci sıraya yerleşti. Torino ise 34 puanda kaldı.

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