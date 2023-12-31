Inter, 3 oyuncusunun sözleşmesini uzattı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter, Federico Dimarco, Matteo Darmian ve Henrikh Mkhitaryan'ın sözleşmelerini yeniledi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nu ikinci sırada bitiren ve son 16 turunda Atletico Madrid'le eşleşen, İtalya Serie A'da ise geride kalan 18 haftada topladığı 45 puanla zirvede yer alan Inter, iç transferde 3 futbolcusuyla yola devam dedi.

İtalyan ekibi, Federico Dimarco, Matteo Darmian ve Henrikh Mkhitaryan'ın kontratlarını yeniledi.

Üç ismin de sözleşmesi uzatıldı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İtalyan sol bekin sözleşmesi, 30 Haziran 2027'ye kadar, Darmian'ın sözleşmesi 30 Haziran 2025, Mkhitaryan'ın kontratı ise 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.

Dimarco bu sezon 21 maçta forma giydi ve 3 gol attı. İtalyan sağ bek Darmian bu sezon 23 maçta forma giyerken, Ermeni orta saha Mkhitaryan ise 24 maçta oynadı ve 2 gol attı.