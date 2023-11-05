Inter, Atalanta'yı deplasmanda mağlup etti Inter, Zorlu Atalanta deplasmanında 2-1 kazanarak liderlik koltuğunu korudu.

ensonhaber.com

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Atalanta ile Inter karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konu ekip Inter 2-1'lik skorla kazandı.

Hakan penaltıdan attı, Inter galibiyete koştu

Inter, 40. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle öne geçti. Lautaro Martinez, 57. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Gianluca Scamacca, 61. dakikada Atalanta'nın tek golünü attı.

Ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Inter, 28 puanla zirvedeki yerini korudu. Atalanta ise bu sezon 4. kez yenildi ve 19 puanda kaldı.

Inter, gelecek hafta Frosinone'yi ağırlayacak. Atalanta ise Udinese deplasmanına gidecek.