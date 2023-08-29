Inter, Cagliari'yi ilk yarıda bulduğu gollerle devirdi

AA & Ensonhaber
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2. haftasında Inter, Cagliari deplasmanına çıktı.
Konuk ekip 21. dakikada Denzel Dumfries ve 30. dakikada Lautaro Martinez'in attığı gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı.
Hakan Çalhanoğlu gole çok yaklaştı
Inter kadrosunda yer alan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika forma giydi.
Hakan maçın 86. dakikasında gole çok yaklaştı ancak şutu direkten döndü.
Bu sonuçla Inter, Cagliari deplasmanından 3 puanla dönerek 6 puanla 3. sırada yer aldı.
Haftayı puansız geçen Cagliari ise 1 puanla 15. sırada kaldı.