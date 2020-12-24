Euro
9.2293
-1.08%
Dolar
7.5673
-0.96%
Altın
455.49
-0.99%
Borsa
1.43
0.85%
Bitcoin
177.495
-2.15%
EXEN Coin
10.56
-2.67%
12ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 12 C

    Inter CEO'su Marotta: Eriksen takıma yarar sağlamıyor

    Inter CEO'su Giuseppe Marotta, ocak ayında Christian Eriksen'in gidebileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 17:04
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 17:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Inter CEO'su Marotta: Eriksen takıma yarar sağlamıyor

    Geçen sezon Tottenham'dan Inter'e transfer olan Danimarkalı Christian Eriksen, İtalyan kulübünde aradığını bulamadı.

    "KADROYA GİRMEKTE ZORLUK ÇEKİYOR"

    Bu sezon Serie A'da 275 dakika görev alan 28 yaşındaki oyuncu, takımı tarafından 'Ocak ayı gönderilecekler listesine' eklendi.

    Inter CEO su Marotta: Eriksen takıma yarar sağlamıyor #1

    Şartlar oluşursa Eriksen'in Ajax'a transfer olabileceğini söyleyen Inter Kulübü CEO'su Guiseppe Marotta, "Eriksen, transfer listesinde. Kadroya girmekte zorluk çekiyor. Takıma yarar sağlamıyor. Gerçekler bunlar." dedi.

    Sky Sports İtalya'ya konuşan Marotta, "Bu onun profesyonelliğine zarar vermez. Ceza vermiyoruz, zamanla gelişen bir durum bu ve ona oynayabilmesi için gitme şansı veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Inter CEO su Marotta: Eriksen takıma yarar sağlamıyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir