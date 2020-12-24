Inter CEO'su Marotta: Eriksen takıma yarar sağlamıyor

Inter CEO'su Giuseppe Marotta, ocak ayında Christian Eriksen'in gidebileceğini söyledi.

Geçen sezon Tottenham'dan Inter'e transfer olan Danimarkalı Christian Eriksen, İtalyan kulübünde aradığını bulamadı.

"KADROYA GİRMEKTE ZORLUK ÇEKİYOR"

Bu sezon Serie A'da 275 dakika görev alan 28 yaşındaki oyuncu, takımı tarafından 'Ocak ayı gönderilecekler listesine' eklendi.

Şartlar oluşursa Eriksen'in Ajax'a transfer olabileceğini söyleyen Inter Kulübü CEO'su Guiseppe Marotta, "Eriksen, transfer listesinde. Kadroya girmekte zorluk çekiyor. Takıma yarar sağlamıyor. Gerçekler bunlar." dedi.

Sky Sports İtalya'ya konuşan Marotta, "Bu onun profesyonelliğine zarar vermez. Ceza vermiyoruz, zamanla gelişen bir durum bu ve ona oynayabilmesi için gitme şansı veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.