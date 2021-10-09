Inter CEO'su Marotta: Haaland'ı 2 milyon euroya alıyorduk

Inter CEO'su Giuseppe Marotta, Juventus'ta görev yaptığı dönemde Erling Haaland'ı 2 milyon euro karşılığında alabilme fırsatını kaçırdığını açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in CEO'luğunu yapan Guiseppe Marotta, daha önceden bir diğer İtalyan devi Juventus'ta aynı görevi yaptığı esnada Erling Haaland'ı çok ucuza transfer etme ihtimallerinin olduğunu açıkladı.

“SON ANDA VAZGEÇTİK”

Haaland'ı Molde'de oynadığı dönemde Juventus'a transfer etmek istediklerini belirten Marotta, "Ama son anda vazgeçtik. Şimdi onun için konuşulan paraları gördükten sonra Haaland için Serie A defteri kapandı diyebiliriz. İtalya'da Haaland için o paraları verebilecek bir takım yok." şeklinde konuştu.

67 MAÇTA 68 GOL

Ocak 2020'de transfer olduğu Dortmund'da 67 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu 68 gol atıp 19 da asist yaptı.