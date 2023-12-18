Inter deplasmanda Lazio'yu yendi Serie A'da lider konumda bulunan Inter, deplasmanda karşılaştığı Lazio'yu 2-0 yenerek Juventus ile puan farkını 4'e çıkardı.

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İtalya Serie A'nın 16. haftasında Lazio ile Inter karşı karşıya geldi. Roma Olimpico'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter, 2-0'lık skorla kazandı.

Hakan Çalhanoğlu 90 dakika görev aldı

Inter'e galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Lautaro Martinez ve 66. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

Inter forması giyen A Milli Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Inter liderlikte farkı açtı

Üst üste 3. galibiyetini elde eden Inter, puanını 41'e yükseltti ve en yakın takipçisi Juventus ile puan farkını 4'e çıkardı. Lazio ise son 6 maçta 3. kez yenildi ve 21 puanda kaldı.

Inter, gelecek hafta Lecce'yi ağırlayacak. Lazio ise Empoli deplasmanına gidecek.