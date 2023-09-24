Inter, Empoli'yi yenerek 5'te 5 yaptı Serie A'nın 5. haftasında Inter, deplasmanda Empoli'yi 1-0 mağlup ederek sezona 5'te 5 ile başladı.

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İtalya Serie A'nın 5. haftasında Empoli ile Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter kozlarını paylaştı.

Carlo Castellani Stadyumu'nda oynanan maçta tek gol çıkarken, kazanan 1-0'lık skorla Simone Inzaghi'nin takımı Inter oldu.

Hakan 90 dakika oynadı

Konuk ekip Inter'e galibiyeti getiren golü 51. dakikada Federico Dimarco kaydetti.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Inter 5'te 5 ile başladı

Bu galibiyetle birlikte 5'te 5 yapan Inter, 15 puanla haftayı kapattı. Inter, Serie A'da dördüncü kez 5'te 5 yaparak başladı.

Henüz gol atamayan Empoli, puanla da tanışamadı. Empoli, İtalya Serie A'da ilk 5 hafta gol atamayan ve puan alamayan ilk takım oldu.

Serie A'nın 6. haftasında Empoli sahasında Salernitana'yı konuk edecek. Inter ise Sassuolo ile karşı karşıya gelecek.