Inter evinde Bologna'ya takıldı Serie A'nın 8. haftasında Inter sahasında Bologna ile iki kez öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kaldı.

AA & Ensonhaber İtalya Serie A'nın 8. haftasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile Thiago Motta'nın yönetimindeki Bologna karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi Inter 2-0 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. İki takım 1'er puan aldı Ligde şampiyonluk iddiası bulunan ve haftaya lider giren Inter, 11. dakikada Francesco Acerbi ve 13. dakikada Arjantinli golcü Lautaro Martinez'in golleriyle Bologna karşısında 2-0 öne geçti. Bologna, 19. dakikada Riccardo Orsolini'nin penaltı golüyle farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 tamamlandı. Karşılaşmanın 52. dakikasında Bologna, Joshua Zirkzee'nin golüyle eşitliği yakaladı ve maç da 2-2 beraberlikle sona erdi. Hakan 83 dakika sahada kaldı Inter'de ilk 11'de görev alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın 83. dakikasında yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı. Bu maçtan aldığı beraberlikle puanını 19'e çıkaran Inter, maç fazlasıyla zirvede yer aldı.