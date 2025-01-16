Inter evinde Bologna'ya takıldı

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Inter, Bologna'yı ağırladı.
Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Inter'in gollerini Dumfries ile Lautaro atarken Bologna'nın sayılarını Castro ve Holm kaydetti.
HAKAN OYNAYAMADI
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle Inter kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla ligde 6 maç sonra puan kaybederek puanını 44 yapan Inter, ligdeki bir sonraki maçında Empoli'yi konuk edecek.
30 puana yükselen Bologna ise Monza'yı ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış