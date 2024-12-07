Inter evinde Parma'yı rahat geçti

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 15. haftasında Inter, Parma'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Inter'in gollerini 40. dakikada Federico Dimarco, 53. dakikada Nicolo Barella ve 67. dakikada Marcus Thuram atarken Parma'nın tek sayısını 81. dakikada Matteo Darmian kendi kalesine kaydetti.
HAKAN ÇALHANOĞLU 11'DE BAŞLADI
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 11'de başladığı maçta 71 dakika sahada kaldı.
Bu sezon 9. galibiyetini alarak puanını 31'e çıkaran Inter, ligde bir sonraki hafta Lazio deplasmanına gidecek.
15 puanda kalan Parma ise Hellas Verona'yı konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış