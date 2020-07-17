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Inter farklı kazandı, ikinciliğe yükseldi
SPAL'i deplasmanda 4-0 mağlup eden Inter, lider Juventus ile arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü.
- Haber Merkezi
- 17.07.2020 - 09:26
Serie A'nın 33. haftasında Inter, deplasmanda SPAL ile karşılaştı. Milano ekibi karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Inter'e üç puanı getiren golleri 37. dakikada Antonio Candreva, 55. dakikada Cristiano Biraghi, 60. dakikada Alexis Sanchez ve 73. dakikada Roberto Gagliardini kaydetti.
Mavi-siyahlılar bu galibiyetle puanını 71'e yükseltip ikinci sıraya yükseldi ve lider Juventus ile arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü.