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    Inter farklı kazandı, ikinciliğe yükseldi

    SPAL'i deplasmanda 4-0 mağlup eden Inter, lider Juventus ile arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2020 - 09:26
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    Inter farklı kazandı, ikinciliğe yükseldi

    Serie A'nın 33. haftasında Inter, deplasmanda SPAL ile karşılaştı. Milano ekibi karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

    Inter'e üç puanı getiren golleri 37. dakikada Antonio Candreva, 55. dakikada Cristiano Biraghi, 60. dakikada Alexis Sanchez ve 73. dakikada Roberto Gagliardini kaydetti.

    Mavi-siyahlılar bu galibiyetle puanını 71'e yükseltip ikinci sıraya yükseldi ve lider Juventus ile arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü.

    Inter farklı kazandı, ikinciliğe yükseldi #1

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